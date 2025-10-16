Gaza, Trump: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare" | Hamas: "Abbiamo restituito tutti i corpi che siamo riusciti a raggiungere"

Il valico di Rafah - tra Gaza e il Sinai egiziano - è rimasto chiuso per tutta la giornata, per il secondo giorno consecutivo, diversamente da come era previsto dall'accordo di cessate il fuoco in Medioriente. Una misura presa dalle autorità israeliane dopo aver accusato Hamas di non aver rispettato l'impegno di restituire i corpi di tutti gli ostaggi morti nella Striscia. Donald Trump fa sapere di aver preso in considerazione l'idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell'accordo. "Rispettiamo l'accordo, abbiamo restituito tutti i corpi che siamo riusciti a raggiungere e stiamo facendo grandi sforzi per recuperare i restanti", fanno sapere i miliziani. Intanto l'Italia è pronta ad allestire a Gaza un ospedale da campo e casette prefabbricate per ospitare le famiglie.