Gaza, Trump: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare" | Hamas: "Abbiamo restituito tutti i corpi che siamo riusciti a raggiungere"

Gaza, identificate le salme di due ostaggi restituite da Hamas
© Ansa
© Ansa
I miliziani consegnano le salme di altri due ostaggi. La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri"di Redazione online
Il valico di Rafah - tra Gaza e il Sinai egiziano - è rimasto chiuso per tutta la giornata, per il secondo giorno consecutivo, diversamente da come era previsto dall'accordo di cessate il fuoco in Medioriente. Una misura presa dalle autorità israeliane dopo aver accusato Hamas di non aver rispettato l'impegno di restituire i corpi di tutti gli ostaggi morti nella Striscia. Donald Trump fa sapere di aver preso in considerazione l'idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell'accordo. "Rispettiamo l'accordo, abbiamo restituito tutti i corpi che siamo riusciti a raggiungere e stiamo facendo grandi sforzi per recuperare i restanti", fanno sapere i miliziani. Intanto l'Italia è pronta ad allestire a Gaza un ospedale da campo e casette prefabbricate per ospitare le famiglie.
© Ansa
© Ansa
"La forza di stabilizzazione sta iniziando a essere costituita". Lo ha detto un alto consigliere Usa, in una call con un ristretto gruppo di giornalisti, precisando che molti Paesi si sono offerti per far parte della forza, compresa l'Indonesia. Conversazioni anche con Egitto e Qatar.
Hamas ha restituito otto corpi, ma secondo Israele i test del Dna avrebbero confermato che uno di loro non era un ostaggio. Con gli altri due corpi di stasera, sono 9 i cadaveri restituiti e 19 quelli che restano a Gaza. Hamas non sarebbe quindi riuscita a recuperare quasi due terzi degli ostaggi morti.