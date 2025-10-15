Esercito israeliano: "Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa"

L'esercito israeliano rende noto che Hamas ha consegnato alla Croce Rossa quattro bare con le salme di ostaggi deceduti. I quattro corpi sono stati trasferiti all'Istituto nazionale di medicina Legale di Tel Aviv per le procedure di identificazione. Secondo i media locali, mercoledì dovrebbero essere restituiti altri quattro cadaveri. La Croce Rossa ricorda però che "ci vorrà tempo per recuperare tutti i corpi". Ma senza il mancato recupero dei corpi, "l'accordo potrebbe presto fallire", spiega una fonte israeliana. Per questo Israele martedì pomeriggio ha annunciato la chiusura del valico di Rafah per due giorni. Hamas attacca Israele: "Viola il cessate il fuoco". Donald Trump, che lunedì ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik, non è convinto dell'istituzione dei due Stati, ma ribadisce che ricostruirà la Striscia. E avverte: "Se Hamas non rinuncia alle armi, ci penseremo noi". Mercoledì prima riunione a Roma sulla situazione a Gaza. Il premier Meloni assicura: "Faremo la nostra parte".