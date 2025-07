Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 638. I media del Qatar hanno riferito che "Hamas ha risposto positivamente alla proposta americana di cessate il fuoco, chiedendo però alcune piccole modifiche". I fondamentalisti della Striscia si sono detti "pienamente pronti ad avviare immediatamente un ciclo di trattative". Anche Israele, dopo aver ricevuto la risposta degli avversari, apre a colloqui indiretti. L'Iran ha annunciato di aver riaperto lo spazio aereo in tutto il Paese per la prima volta dal 13 giugno. Come riferito dall'agenzia Ap, il caldo torrido e la scarsità d'acqua a Gaza hanno innescato un "effetto domino", aggravando le difficoltà dei suoi due milioni di abitanti. Per il ministro della Giustizia israeliano, è "il momento di annettere la Cisgiordania". Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che "Hamas non esisterà più. Non ci sarà un 'Hamastan'. Non si torna indietro. Libereremo tutti i nostri ostaggi."