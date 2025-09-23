Gaza, Tajani: "Soluzione Due Stati è l'unica praticabile" | Annuncio storico di Macron all'Onu: "Riconosciamo la Palestina"

"Quando la notte è più buia, dobbiamo tenere ben salda la nostra bussola. E la nostra bussola è la soluzione a due Stati". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyne, nel suo intervento alla Conferenza di Alto Livello sulla Soluzione a Due Stati in corso all'Onu. "Il 7 ottobre ha aperto uno dei capitoli più bui della storia. Siamo tutti d'accordo che la tragedia di Gaza deve finire subito. E gli ostaggi devono essere rilasciati. Ma porre fine alla guerra potrebbe non essere sufficiente, se non c'è una via verso la pace. Se la prospettiva dei due Stati non è più praticabile. E mentre parliamo, la soluzione a due Stati viene minata. Questo non può essere. Perché l'unico piano di pace realistico si basa su due Stati. Con un Israele sicuro, uno Stato palestinese vitale e la piaga di Hamas rimossa", ha affermato von der Leyen.