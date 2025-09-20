Trump: "Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio" | Wsj: "Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele"

© Ansa
Esercito Israele: "A Gaza City useremo una forza senza precedenti", Tel Aviv chiude i valichi con la Cisgiordania. Le forze di difesa continuano a chiedere l'evacuazione dei palestinesi. La Flotilla è salpata da Portopalo verso la Strisciadi Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 715. Il presidente Usa Donald Trump ha detto di considerare l'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre del 2023 "un genocidio". Intanto secondo il "Wall Street Journal" gli Usa starebbero lavorando a vendite di armi per 6 miliardi a Israele. L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti" a Gaza City. Il colonnello Avichay Adraee invita la popolazione a evacuare e "unirsi alle centinaia di migliaia di residenti che sono stati evacuati nella zona umanitaria nel sud" della Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Israele ha annunciato la chiusura del valico di Allenby tra la Cisgiordania e la Giordania e del valico del fiume Giordano meridionale. La Global Sumud Flotilla, carica di aiuti umanitari che gli attivisti vogliono portare nella Striscia, è salpata da Portopalo, nel Siracusano, ed è in rotta verso Gaza.
L'Idf ha dichiarato di aver ucciso due membri di Hezbollah in attacchi aerei israeliani nel Libano meridionale. Lo riporta il Times of Israel. Un attacco effettuato nei pressi della città di Ansar ha ucciso Amar Qasibani, che secondo l'esercito israeliano comandava le forze di Hezbollah nel vicino villaggio di Mazraat Sinay. Un secondo attacco, effettuato fuori da un ospedale nella città di Tebnine, ha ucciso Hussein Ramadan, che l'Idf identifica come membro della Forza d'élite Radwan del gruppo libanese.
Quello del 7 ottobre "è stato un genocidio ai massimi livelli. Sono stati commessi omicidi, genocidi, chiamateli come volete. Ma dei bambini piccoli sono stati tagliati a metà. Alle persone sono state mozzate le braccia e le teste. Anche quello è genocidio, immagino". Così il presidente Usa, Donald Trump, interrogato da un giornalista alla Casa Bianca in merito al rapporto delle Nazioni Unite pubblicato questa settimana, secondo cui Israele starebbe commettendo un genocidio a Gaza.
