Trump: "Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio" | Wsj: "Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 715. Il presidente Usa Donald Trump ha detto di considerare l'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre del 2023 "un genocidio". Intanto secondo il "Wall Street Journal" gli Usa starebbero lavorando a vendite di armi per 6 miliardi a Israele. L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a usare "una forza senza precedenti" a Gaza City. Il colonnello Avichay Adraee invita la popolazione a evacuare e "unirsi alle centinaia di migliaia di residenti che sono stati evacuati nella zona umanitaria nel sud" della Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Israele ha annunciato la chiusura del valico di Allenby tra la Cisgiordania e la Giordania e del valico del fiume Giordano meridionale. La Global Sumud Flotilla, carica di aiuti umanitari che gli attivisti vogliono portare nella Striscia, è salpata da Portopalo, nel Siracusano, ed è in rotta verso Gaza.