Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City" | Il ministro israeliano Smotrich: "E' una miniera d'oro immobiliare"

Operazione di terra su Gaza City: i tank israeliani radono al suolo tutto
© Ansa
Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita".di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 713. Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che la Striscia di Gaza è una "miniera d'oro immobiliare" e che è in trattative con gli americani su come dividerla dopo la guerra. Il premier Meloni: "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Il Papa rompe il silenzio: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele, "un segnale importante per la pace", dice la commissaria Ue Suica, mentre von der Leyen scrive su X: "Subito cessate il fuoco e ostaggi liberi, sosteniamo i due Stati". Netanyahu; "Chi ci condanna è ipocrita".
Il colonnello "A" dell'intelligence militare israeliana ha riferito ai membri della Knesset che secondo le stime nell'area della città di Gaza ci sono circa 7.500 combattenti armati, 5.000 di Hamas e 2.500 del Jihad islamica. Il numero include una serie di attivisti di livello più basso, come ragazzi che osservano le truppe sul campo e riferiscono. Secondo il rapporto, Hamas ora è impegnato nel reclutamento di combattenti, nella riparazione dei tunnel, nello studio e nella preparazione di esplosivi. "Hamas si prepara a un periodo di combattimenti nella città di Gaza e nel nord della Striscia", ha detto.
