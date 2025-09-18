Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City" | Il ministro israeliano Smotrich: "E' una miniera d'oro immobiliare"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 713. Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che la Striscia di Gaza è una "miniera d'oro immobiliare" e che è in trattative con gli americani su come dividerla dopo la guerra. Il premier Meloni: "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Il Papa rompe il silenzio: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele, "un segnale importante per la pace", dice la commissaria Ue Suica, mentre von der Leyen scrive su X: "Subito cessate il fuoco e ostaggi liberi, sosteniamo i due Stati". Netanyahu; "Chi ci condanna è ipocrita".