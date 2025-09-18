Logo Tgcom24
18 Set 2025 - 00:10
Meloni: "L'Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City" | Il ministro israeliano Smotrich: "E' una miniera d'oro immobiliare"

Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele. Il Papa: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Netanyahu: "Chi ci condanna è ipocrita".

di Redazione online
18 Set 2025 - 00:10

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 713. Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha affermato che la Striscia di Gaza è una "miniera d'oro immobiliare" e che è in trattative con gli americani su come dividerla dopo la guerra. Il premier Meloni: "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Il Papa rompe il silenzio: "Sono vicino alla gente di Gaza, le condizioni sono inaccettabili". Bruxelles sospende il sostegno bilaterale a Israele, "un segnale importante per la pace", dice la commissaria Ue Suica, mentre von der Leyen scrive su X: "Subito cessate il fuoco e ostaggi liberi, sosteniamo i due Stati". Netanyahu; "Chi ci condanna è ipocrita".

Operazione di terra su Gaza City: i tank israeliani radono al suolo tutto

Il colonnello "A" dell'intelligence militare israeliana ha riferito ai membri della Knesset che secondo le stime nell'area della città di Gaza ci sono circa 7.500 combattenti armati, 5.000 di Hamas e 2.500 del Jihad islamica. Il numero include una serie di attivisti di livello più basso, come ragazzi che osservano le truppe sul campo e riferiscono. Secondo il rapporto, Hamas ora è impegnato nel reclutamento di combattenti, nella riparazione dei tunnel, nello studio e nella preparazione di esplosivi. "Hamas si prepara a un periodo di combattimenti nella città di Gaza e nel nord della Striscia", ha detto. 

Sullo stesso tema