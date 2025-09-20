Chi è Ron Arad, l'aviatore israeliano citato da Hamas

Il 16 ottobre 1986 il nome di Ron Arad entrò nella storia. Ufficiale dell’aeronautica israeliana, nato a Hod HaSharon nel 1958, era impegnato in una missione sul Libano quando l’esplosione prematura di una bomba danneggiò il suo F-4 Phantom II. Insieme al pilota Yishai Aviram riuscì a lanciarsi dall’aereo: il collega fu recuperato, lui invece cadde nelle mani della milizia sciita Amal. Da quel momento iniziò un mistero che ancora oggi non ha soluzione. E che è stato richiamato da Hamas dopo la pubblicazione di un'immagine propagandistica dei restanti 48 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, indicandoli tutti con il nome di uno dei dispersi più famosi della storia israeliana.