L'Idf: "Fino a tre mesi per controllare Gaza City"

L'avanzata è lenta ma inesorabile. I carri armati israeliani non sono ancora nel centro di Gaza City, ma ci arriveranno presto. Ben 400mila palestinesi sono già scappati dalla città, ma 600mila ancora lì: troppo alti i costi per affittare i mezzi per spostarsi. La strada che costeggia il mare è intasata. L'Idf ha aperto una seconda via, Salah al-Din, ma molti non si fidano a percorrerla perché in passato quella strada è stata bombardata nonostante fosse state dichiarata sicura. Ci vorranno fino a tre mesi per controllare la città, dice l'esercito israeliano, che descrive Gaza City come un labirinto di tunnel in cui si muove Al Haddad, il capo militare di Hamas, insieme agli ostaggi.