L'Idf: "Fino a tre mesi per controllare Gaza City"

Il principale centro della Striscia viene descritto come un labirinto di tunnel in cui si muove Al Haddad, capo militare di Hamas, insieme agli ostaggidi Elia Milani
L'avanzata è lenta ma inesorabile. I carri armati israeliani non sono ancora nel centro di Gaza City, ma ci arriveranno presto. Ben 400mila palestinesi sono già scappati dalla città, ma 600mila ancora lì: troppo alti i costi per affittare i mezzi per spostarsi. La strada che costeggia il mare è intasata. L'Idf ha aperto una seconda via, Salah al-Din, ma molti non si fidano a percorrerla perché in passato quella strada è stata bombardata nonostante fosse state dichiarata sicura. Ci vorranno fino a tre mesi per controllare la città, dice l'esercito israeliano, che descrive Gaza City come un labirinto di tunnel in cui si muove Al Haddad, il capo militare di Hamas, insieme agli ostaggi.
Da quando è iniziata l'operazione "Carri di Gedeone 2", l'Idf ha detto di aver colpito 150 obiettivi. Il numero di morti e feriti continua ad aumentare. Sono oltre 65mila le vittime dall'inizio della guerra secondo il ministero della Salute palestinese. Gli attacchi israeliani hanno interrotto i servizi telefonici e internet rendendo difficile chiamare le ambulanze e coordinare le evacuazioni. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dice che gli ospedali nel nord di Gaza sono sull'orlo del collasso.
