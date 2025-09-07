Gerusalemme, in migliaia protestano sotto casa di Netanyahu per la liberazione degli ostaggi | Trump: "Temo che alcuni ostaggi siano morti"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 702. Decine di migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione per gli ostaggi fuori dalla residenza del premier Netanyahu a Gerusalemme. Rivolgendosi alla folla, Einav Zangauker, la madre dell'ostaggio Matan Zangauker, ha definito il primo ministro il peggior nemico del popolo ebraico. In media almeno un bambino palestinese è stato ucciso ogni ora dalle forze israeliane a Gaza in quasi 23 mesi di guerra, per un totale che supera ormai i 20mila. È il drammatico bilancio diffuso da Save the Children. Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che alcuni dei 20 ostaggi israeliani ancora nella mani di Hamas potrebbero essere "morti di recente". La regina consorte di Giordania, Rania al Yasin, prende posizione: "La portata della distruzione a cui stiamo assistendo a Gaza è catastrofica. La sua brutalità è innegabile e un'intera popolazione viene affamata". L'esercito israeliano ha bombardato un grattacielo a Gaza City: "Era utilizzato da Hamas". La replica: "Non è vero, solo civili".