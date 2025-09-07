Logo Tgcom24
Gerusalemme, in migliaia protestano sotto casa di Netanyahu per la liberazione degli ostaggi | Trump: "Temo che alcuni ostaggi siano morti"

L'esercito israeliano bombarda un grattacielo a Gaza City. Gaza, Save the Children: "Oltre 20mila bambini uccisi in 23 mesi"

di Redazione online
07 Set 2025 - 00:21

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 702. Decine di migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione per gli ostaggi fuori dalla residenza del premier Netanyahu a Gerusalemme. Rivolgendosi alla folla, Einav Zangauker, la madre dell'ostaggio Matan Zangauker, ha definito il primo ministro il peggior nemico del popolo ebraico. In media almeno un bambino palestinese è stato ucciso ogni ora dalle forze israeliane a Gaza in quasi 23 mesi di guerra, per un totale che supera ormai i 20mila. È il drammatico bilancio diffuso da Save the Children. Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che alcuni dei 20 ostaggi israeliani ancora nella mani di Hamas potrebbero essere "morti di recente". La regina consorte di Giordania, Rania al Yasin, prende posizione: "La portata della distruzione a cui stiamo assistendo a Gaza è catastrofica. La sua brutalità è innegabile e un'intera popolazione viene affamata". L'esercito israeliano ha bombardato un grattacielo a Gaza City: "Era utilizzato da Hamas". La replica: "Non è vero, solo civili". 

Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: un milione di palestinesi in fuga

M.O., il controverso corridoio E1 a est di Gerusalemme: che cos'è e perché interessa a Israele

Global Sumud Flotilla, cos'è la flotta internazionale pronta a salpare per portare aiuti a Gaza

