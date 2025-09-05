Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 9 minuti fa
Gaza, Herzog dal Papa: "Garantiamo la sicurezza dei cristiani, fondamentale il rilascio degli ostaggi"

Gaza, media: "Solo un detenuto palestinese su quattro è combattente". L'Idf: "Controlliamo il 40% della Striscia"

di Redazione online
05 Set 2025 - 00:21

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 700. Il presidente israeliano Isaac Herzog a colloquio con il Papa: "Israele si impegna a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa". Nell'incontro, fa sapere la sala stampa vaticana, si è parlato della "tragica situazione a Gaza" e la Santa Sede ha ribadito "la soluzione dei due Stati, come unica via d'uscita dalla guerra in corso". Secondo dati classificati, svelati dal Guardian, solo un detenuto su quattro di Gaza è stato identificato come combattente dall'intelligence militare israeliana, mentre i civili costituiscono la stragrande maggioranza dei palestinesi imprigionati "senza accusa né processo in carceri abusive". L'Idf: "Controlliamo il 40% di Gaza".

Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: un milione di palestinesi in fuga

