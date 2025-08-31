Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: almeno 63 morti dall'alba | La madre di un ostaggio israeliano: "Se mio figlio muore accuserò Netanyahu di omicidio"

Idf e lo Shin Bet hanno recuperato il corpo di Idan Shtivi durante un'operazione nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta il Times of Israel. Venerdì, Idf ha annunciato di aver recuperato i corpi dell'ostaggio ucciso Ilan Weiss e di un secondo ostaggio, che al momento non è stato identificato. Shtivi, ora confermato come il secondo ostaggio ucciso il cui corpo è stato recuperato nell'operazione, è stato ucciso al festival musicale Nova durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Shtivi, 28 anni, era un amante della natura e della fotografia che studiava sostenibilità e governo presso la Reichman University di Herzliya. Il suo corpo è stato identificato presso l'Istituto di Medicina Legale Abu Kabir.