Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: almeno 63 morti dall'alba | La madre di un ostaggio israeliano: "Se mio figlio muore accuserò Netanyahu di omicidio"

Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: un milione di palestinesi in fuga
A quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud dove, secondo fonti di sicurezza citate dai media israeliani, la maggior parte delle infrastrutture umanitarie è pronta ad accogliere la popolazionedi Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 695. Iniziato l'attacco a Gaza City: le forze israeliane hanno dichiarato la città "zona di guerra" e avviato le operazioni militari. L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi: almeno 63 palestinesi sono stati uccisi dall'alba, tra cui 35 a Gaza City e 14 mentre attendevano gli aiuti umanitari. Intanto, l'attivista Einav Zangauker, madre di Matan Zangauker, ostaggio di Hamas, ha dichiarato al primo ministro Benjamin Netanyahu che lo riterrà personalmente responsabile se suo figlio verrà ucciso a Gaza e che cercherà di farlo accusare di omicidio. Nel frattempo, a quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud dove, secondo fonti di sicurezza citate dai media israeliani, la maggior parte delle infrastrutture umanitarie è pronta ad accogliere la popolazione. Trump intanto revoca i visti ai rappresentanti dell'Anp, alla vigilia della prossima assemblea Onu.
Idf e lo Shin Bet hanno recuperato il corpo di Idan Shtivi durante un'operazione nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta il Times of Israel. Venerdì, Idf ha annunciato di aver recuperato i corpi dell'ostaggio ucciso Ilan Weiss e di un secondo ostaggio, che al momento non è stato identificato. Shtivi, ora confermato come il secondo ostaggio ucciso il cui corpo è stato recuperato nell'operazione, è stato ucciso al festival musicale Nova durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Shtivi, 28 anni, era un amante della natura e della fotografia che studiava sostenibilità e governo presso la Reichman University di Herzliya. Il suo corpo è stato identificato presso l'Istituto di Medicina Legale Abu Kabir.
