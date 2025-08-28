Ministro Esteri israeliano: "No a un piano per la creazione di uno Stato palestinese" | Le famiglie degli ostaggi: "Il 3 settembre manifestazione davanti alla residenza di Netanyahu"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 692. Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno annunciato che il 3 settembre terranno una grande manifestazione mercoledì davanti alla residenza ufficiale del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per chiedere un accordo per garantire il rilascio delle persone trattenute a Gaza. Lo scrive Haaretz. Per il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, "non ci sarà alcun piano" per la creazione di uno Stato palestinese. Lo ha detto ai giornalisti dopo aver incontrato alla sede del Dipartimento di Stato a Washington il segretario Marco Rubio. Un raid israeliano ha causato un'esplosione vicino a un asilo in Libano e i bambini sono scappati terrorizzati, mentre continuano gli attacchi di Tel Aviv a Gaza, dove almeno 37 persone sono morte da mercoledì mattina e si contano altri 10 decessi per fame e stenti nelle ultime 24 ore. L'esercito ha spiegato che l'ospedale Nasser di Khan Younis è stato attaccato per colpire una telecamera ritenendo che "fosse stata piazzata lì da Hamas per monitorare i movimenti dei combattenti". Le autorità religiose di cattolici e ortodossi a Gaza dicono che non lasceranno la Striscia, con il cardinale Pizzaballa e il patriarca Teofilo che in una nota congiunta scrivono: "Il clero e le suore rimarranno e continueranno a prendersi cura di tutti coloro che saranno nei complessi. Andarsene sarebbe una condanna a morte". Tajani: "Israele ha superato la linea rossa della reazione legittima, si fermi".