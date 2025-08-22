Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

M.O., Netanyahu ordina negoziati per il rilascio di tutti gli ostaggi | Insediamenti israeliani in Cisgiordania, Meloni: "Contrari al diritto internazionale"

Contingenti dell'Idf sono entrati nella periferia di Gaza City

di Redazione online
22 Ago 2025 - 00:27

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 685. Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha annunciato l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. Una decisione "storica", l'ha definita, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. Ventuno Paesi, tra cui l'Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta definendo "inaccettabile" il progetto. "L'Italia condanna la decisione israeliana di autorizzare nuovi insediamenti in Cisgiordania. Tale decisione è contraria al diritto internazionale", ha affermato il premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. Sul fronte Gaza, Netanyahu non intende fermarsi, neanche con la tregua: "Prenderemo Gaza, anche con un accordo. Allo stesso tempo, ho dato istruzioni per avviare immediatamente negoziati per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e la fine della guerra secondo condizioni accettabili per Israele". Contingenti dell'Idf sono entrati nella periferia di Gaza City

Israele: entrati nella Striscia di Gaza 370 tir carichi di aiuti umanitari FOTO

1 di 25
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

M.O., il controverso corridoio E1 a est di Gerusalemme: che cos'è e perché interessa a Israele

La figlia di Arafat a Tgcom24: "Gaza la catastrofe del secolo, ma Netanyahu cadrà"

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema