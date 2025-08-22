M.O., Netanyahu ordina negoziati per il rilascio di tutti gli ostaggi | Insediamenti israeliani in Cisgiordania, Meloni: "Contrari al diritto internazionale"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 685. Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha annunciato l'approvazione definitiva del controverso progetto di insediamento "E1" in Cisgiordania. Una decisione "storica", l'ha definita, che di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania impedendo alcuna realizzazione di uno Stato unito di Palestina. Ventuno Paesi, tra cui l'Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta definendo "inaccettabile" il progetto. "L'Italia condanna la decisione israeliana di autorizzare nuovi insediamenti in Cisgiordania. Tale decisione è contraria al diritto internazionale", ha affermato il premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. Sul fronte Gaza, Netanyahu non intende fermarsi, neanche con la tregua: "Prenderemo Gaza, anche con un accordo. Allo stesso tempo, ho dato istruzioni per avviare immediatamente negoziati per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e la fine della guerra secondo condizioni accettabili per Israele". Contingenti dell'Idf sono entrati nella periferia di Gaza City.