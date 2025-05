La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 602. Benjamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi incontrate oggi che "Israele accetta la nuova proposta Witkoff" sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo riporta Ynet. "Continueremo a combattere finché Hamas non sarà eliminato, e non lasceremo la Striscia finché tutti gli ostaggi non saranno nelle nostre mani", ha aggiunto. Hamas invece ha definito il piano insoddisfacente, perché tra le altre cose non dà garanzie sulla fine della guerra, pur aggiungendo che l'esame prosegue. La nuova proposta Usa per il cessate il fuoco prevede il rilascio di nove ostaggi israeliani vivi e di 18 corpi, a fronte di una tregua di 60 giorni. Cresce la polemica dopo le dichiarazioni del primo ministro israeliano nel suo intervento all'International Holocaust Remembrance Alliance in cui ha negato che Israele stia affamando Gaza: "Abbiamo fornito circa 1,8 milioni di tonnellate di cibo e aiuti umanitari". Al contrario, secondo Netanyahu, la popolazione non solo è in salute ma addirittura in carne perché "non fa molto esercizio fisico" Intanto, la Gran Bretagna attacca Israele sulle nuove colonie in Cisgiordania, poiché "sono un deliberato ostacolo alla pace".