La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 573. Da mercoledì mattina sono in corso incendi giganteschi sulle colline di Gerusalemme che hanno provocato la dichiarazione di "emergenza nazionale". Allarme Netanyahu: "Le fiamme possono raggiungere la città". Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio in cui incoraggia i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni". L'Iran incontrerà Regno Unito, Francia e Germania prima del prossimo round di negoziati con gli Usa a Roma. I ribelli Houthi in Yemen hanno dichiarato che i loro caccia hanno abbattuto un F-18 della Marina statunitense durante l'operazione contro la portaerei USS Harry Truman nel Mar Rosso.