Terminato summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi | Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 569. Hamas ha proposto di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si è detta disposta a cinque anni di tregua in cambio della fine della guerra. La Difesa civile palestinese, intanto, ha segnalato quattro morti e "più di 30" persone disperse sotto le macerie dopo un attacco israeliano su un'abitazione a sud di Gaza City. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha avvertito di aver esaurito tutte le sue scorte alimentari nella Striscia, dove Israele ha bloccato l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari dal 2 marzo. Quattro ore è invece durato il terzo round di colloqui, avvenuti in Oman, tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. La Casa Bianca li ha definiti positivi e produttivi ma ci sono ancora distanze.