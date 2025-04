Gaza, il ministro israeliano Smotrich: "Il ritorno degli ostaggi non è il nostro obiettivo primario"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 565. I rappresentanti di Qatar ed Egitto, mediatori nei negoziati tra le parti in conflitto, hanno proposto un nuovo accordo che prevede un cessate il fuoco per cinque-sette anni, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani in cambio del rilascio di prigionieri palestinesi, la fine ufficiale della guerra e il completo ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza. Il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, esponente dell'estrema destra nel governo israeliano, ha dichiarato che "la liberazione degli ostaggi da Gaza non è l'obiettivo più importante, ma che va risolto il problema di Gaza".