Strage operatori Onu, Israele ammette errore dell'esercito | Vertice Iran-Usa a Roma sul nucleare, Washington: "Buoni progressi"

Un'indagine interna dell'esercito israeliano ha ammesso oggi una "cattiva condotta professionale", "disobbedienza" e "incomprensioni" nella sparatoria in cui sono morti 15 medici palestinesi nella Striscia di Gaza a marzo. L'esercito ha annunciato l'imminente licenziamento di un ufficiale e si è "rammaricato" per le vittime collaterali. "E' stato un errore, ma non pensiamo che sia un errore che capita tutti i giorni", ha affermato il generale (di riserva) Yoav Har-Even, responsabile delle indagini, durante una conferenza stampa. Il 23 marzo, pochi giorni dopo la ripresa dell'offensiva nella Striscia di Gaza, le truppe israeliane avevano aperto il fuoco sulle squadre della Difesa civile e della Mezzaluna Rossa a Rafah, nel sud del territorio palestinese. La sparatoria, in cui hanno perso la vita 15 persone, ha scatenato l'indignazione internazionale; l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, l'ha definita un possibile "crimine di guerra". Israele aveva affermato che a bordo delle ambulanze si trovavano sei membri di Hamas "L'indagine ha portato alla luce diversi casi di cattiva condotta professionale, disobbedienza agli ordini e mancata piena responsabilità dell'incidente", ha dichiarato oggi l'esercito israeliano. L'ufficiale che quel giorno comandava l'unità sul campo verrà sollevato dall'incarico, ha affermato. Le vittime erano otto membri della Mezzaluna Rossa, sei membri della Protezione civile di Gaza e un membro dell'Unrwa.