Israele, Netanyahu ordina di continuare a lavorare per liberare gli ostaggi | Putin: "Faremo ogni sforzo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 559. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dato istruzioni al suo team negoziale di proseguire con le misure per accelerare il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. E il presidente russo Putin ha assicurato: "La Russia farà ogni sforzo per riportare a casa gli ostaggi rimanenti a Gaza". Intanto il direttore generale dell'Aiea Grossi ha lanciato un monito, sostenendo che l'Iran "non è lontana" dal possedere una bomba atomica.