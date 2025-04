Hamas: "Se Israele porrà fine alla guerra, siamo pronti a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 557.Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che il gruppo fondamentalista è pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un "serio scambio di detenuti palestinesi" e se Israele porrà fine alla guerra a Gaza. L'Italia dà la sua disponibilità a ospitare a Roma i colloqui tra Iran e Usa sul nucleare. Il vicepremier Tajani: "Siamo sempre pronti a sostenere i negoziati per costruire la pace". Intanto, gli Houthi hanno lanciato dallo Yemen contro Israele un missile balistico, che è stato intercettato. Non ci sono notizie di vittime o danni causati dall'attacco. Le sirene di allarme si sono attivate in tutto il centro di Israele, a Gerusalemme e a Tel Aviv, dove l'aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. Rappresaglia americana nello Yemen, bombardata una fabbrica vicino alla capitale. L'esercito israeliano ha bombardato l'Ospedale Battista di Gaza.