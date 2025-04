Israele, Katz: "Se si raggiunge un accordo sugli ostaggi, stop all'offensiva" | Macron: "La Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 552. Se si dovesse raggiungere un accordo sugli ostaggi, "l'offensiva israeliana si fermerà immediatamente. Ma nel frattempo l'esercito si sta preparando a una grande mossa per sconfiggere Hamas, che include la mobilitazione di un ampio numero di riservisti". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Israel Katz. Secondo fonti della sicurezza israeliana, l'Idf ha finora distrutto solo un quarto della rete di tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza, quindi il 75% è ancora intatto. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia potrebbe riconoscere uno Stato palestinese ''a giugno'', in occasione di una conferenza copresieduta insieme all'Arabia Saudita a New York.