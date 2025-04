La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 551. Netanyahu ha incontrato Trump alla Casa Bianca: "Siamo d'accordo che l'Iran non deve avere armi nucleari", ha detto. E questo può avvenire con un accordo del tipo Libia (cioè distruggere le strutture e smantellare tutti i dispositivi sotto la supervisione americana) oppure, ha aggiunto il premier israeliano, "l'opzione militare è sul tavolo". Per il presidente Usa, inoltre, "la guerra a Gaza finirà in un futuro non troppo lontano. Stiamo valutando un altro cessate il fuoco, libereremo gli ostaggi". Intanto il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, resta al suo posto "fino alla prossima decisione". La Corte Suprema israeliana ha stabilito che, per ora, Netanyahu non può silurare il responsabile della sicurezza interna. Una sentenza "sconcertante", l'ha definita il primo ministro israeliano.