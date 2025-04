Netanyahu alla Casa Bianca, Trump: "Sabato iniziamo i colloqui con l'Iran" | "Lavoriamo a un nuovo cessate il fuoco a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 550. Sabato inizieranno i colloqui diretti con l'Iran a un livello "molto alto. Se falliscono, Teheran sarà in grande pericolo, perché non può avere un'arma nucleare". Lo ha detto Donald Trump, parlando alla Casa Bianca al fianco del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per il presidente Usa, inoltre, "la guerra a Gaza finirà in un futuro non troppo lontano. Stiamo valutando un altro cessate il fuoco, libereremo gli ostaggi". L'emittente Al Jazeera riporta che caccia israeliani hanno bombardato una moschea nel centro di Khan Younis, nel sud della Striscia, causando decine di morti, almeno 5 sarebbero bambini.