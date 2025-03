"Hamas rilascerà cinque ostaggi vivi in cambio di tregua di 50 giorni a Gaza" | "Attese decine di migliaia di persone in piazza in Israele"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 541. Hamas ha accettato la proposta egiziana di rilasciare cinque ostaggi vivi in cambio di un cessate il fuoco di 50 giorni a Gaza a partire dalla festività di Eid al Fitr, che segna la fine del mese sacro islamico di Ramadan. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano al giornalista dei siti d'informazione "Axios" e "Walla", Barak Ravid, che lo ha reso noto in un post su X. Decine di migliaia di persone sono attese in piazza in Israele per chiedere il rilascio degli ostaggi, per protestare contro la riforma giudiziaria e contro il licenziamento dei principali funzionari governativi da parte della coalizione del primo Ministro Benjamin Netanyahu. Lo scrive il Times of Israel. Intanto, gli Usa hanno avvertito l'esercito del Libano che "deve disarmare Hezbollah come concordato".