Hamas consegnerà giovedì quattro corpi (tra cui la famiglia Bibas) a Israele | Migliaia di palestinesi in fuga dalla Cisgiordania

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 502. Hamas rilascerà sabato sei ostaggi israeliani vivi. Si tratta degli ultimi ostaggi ancora in vita della lista dei 33 che devono essere liberati nella prima fase dell'accordo. In cambio farà entrare centinaia di altre roulotte nella Striscia di Gaza. Tel Aviv, inoltre, dovrebbe ricevere giovedì i corpi di 4 ostaggi (tra cui la famiglia Bibas). Migliaia di palestinesi sono in fuga dalle loro case in Cisgiordania sopo l'operazione militare di Tel Aviv che ha colpito i campi profughi del Paese nelle ultime settimane.