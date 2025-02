La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 501. Israele dovrebbe ricevere giovedì i corpi di 5 ostaggi. Inoltre ha chiesto ad Hamas il rilascio di sei ostaggi vivi sabato, invece dei tre previsti. Si tratta degli ultimi sei ostaggi ancora in vita della lista dei 33 che devono essere liberati nella prima fase dell'accordo. In cambio farà entrare centinaia di altre roulotte nella Striscia di Gaza. Le truppe israeliane hanno intanto iniziato la ritirata dal Libano ma rimarranno "cinque punti strategici per controllare le comunità nel Libano meridionale e le nostre comunità al confine". Parlando del piano di Trump per Gaza, il premier Netanyahu ha detto: "Se i residenti vogliono lasciare la Striscia, è una loro scelta".