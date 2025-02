Gaza, Netanyahu: "Se i residenti vogliono lasciare la Striscia, è una loro scelta"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 500. Netanyahu è tornato a parlare del piano di Trump per la Striscia di Gaza: per il premier israeliano si tratta di una "nuova visione coraggiosa". Perché, ha detto, "non dare agli abitanti di Gaza una scelta? Noi permettiamo alle persone di andarsene". Netanyahu ha anche avvertito Hamas: "Se tutti gli ostaggi non torneranno, si scatenerà l'inferno". Il movimento islamista ha accusato Israele di aver commesso una "grave violazione" del cessate il fuoco dopo che un attacco aereo avvenuto domenica mattina a ha ucciso tre agenti di polizia vicino a Rafah. Nella notte era arrivato in Israele un carico di bombe pesanti dagli Usa.