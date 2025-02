Hamas libera i tre ostaggi a Khan Younis | In cambio Israele ha rilasciato oltre 300 prigionieri, incluso il "discusso" Ahmed Barghouti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 499. Hamas ha liberato i tre ostaggi israeliani Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn. Il palco è stato allestito a Khan Younis, simbolo della distruzione nella Striscia di Gaza. I tre israeliani sono stati poi consegnati dalla Croce Rossa alle Idf e sono tornati a casa. Da parte sua lo Stato ebraico ha liberato 369 detenuti palestinesi, che sono stati accolti dalle loro famiglia a Ramlaah. Tra questi c'è anche il "discusso" Ahmed Barghouti, che sta scontando 13 ergastoli per aver compiuto una serie di attacchi terroristici durante la seconda intifada in cui persero la vita 12 israeliani. L'Arabia Saudita ospiterà a febbraio un vertice di cinque Paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Donald Trump di svuotare la Striscia di Gaza dei suoi abitanti e ricostruirla sotto il controllo americano. Nella notte è stato compiuto un attacco a un convoglio Unifil in Libano. Un generale nepalese è rimasto ferito, ma nessun militare italiano è stato coinvolto.