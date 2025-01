La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 470. Il governo israeliano ha approvato l'accordo con Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi siglato durante la notte tra giovedì e venerdì a Doha. L'accordo (ECCO COSA PREVEDE) entrerà in vigore domenica 19 gennaio. Lo ha comunicato l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu, annunciando inoltre che i primi tre ostaggi, che sono donne, saranno rilasciati domenica alle 16 (ora locale). La tregua dovrebbe entrare in vigore qualche ora prima (alle 12:15, sempre ora locale). Il ministro israeliano Ben Gvir, contrario a trovare un'intesa con Hamas, ha annunciato di essere pronto a dimettersi. Il presidente dell'Anp, Abu Mazen, annuncia di essere pronto ad assumersi la responsabilità della Striscia di Gaza.