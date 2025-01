Israele, Netanyahu incontra Witkoff: l'inviato di Trump | Poi manda i negoziatori a Doha

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 464. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un attacco con drone contro un gruppo di membri di Hamas che si trovavano in una scuola a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: il raid ha ucciso 8 persone tra cui due donne e due bambini. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato a Gerusalemme Steve Witkoff, l'inviato statunitense di Donald Trump in Medioriente. Dopo aver valutato la situazione in merito ai colloqui sulla liberazione degli ostaggi, Netanyahu ha deciso di inviare a Doha il capo del Mossad David Barnea, il maggiore generale Nitzan Alon, e il suo consigliere politico Ophir Falk con l'obiettivo di cercare di trovare un accordo con Hamas.