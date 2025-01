Usa: possibile intesa sugli ostaggi prima che Trump si insedi | Tajani a Damasco, incontro con al-Jolani: "L'Italia vuole essere ponte tra la nuova Siria e l'Ue"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 463. Un accordo sul rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza "è possibile prima dell'insediamento di Trump" il 20 gennaio. Lo ha detto John Kirby. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Damasco il presidente ad interim della Siria Ahmed Al Shaara, noto con il suo nome di combattimento Abu Mohammed al-Jolani. "L'Italia è pronta a fare la sua parte per favorire il processo di riforme in Siria - ha detto Tajani -. Vogliamo essere ponte tra la nuova Siria e l'Ue". A Gaza, il numero delle vittime degli scontri riferito dal ministero della Salute palestinese potrebbe essere sottostimato di almeno il 40%: il bilancio reale potrebbe aver già superato quota 70mila morti, per il 59% donne, bambini e anziani.