Hamas: "Non c'è ancora accordo sullo scambio di prigionieri" | Israele occupa il Palazzo della Giustizia a Gaza

Dopo aver incontrato le famiglie degli israeliani tenuti in ostaggio a Gaza da Hamas, il primo ministro Benjamin Netanyahu sottolinea il suo impegno per garantirne il rilascio, definendola "una missione sacra e suprema". Lo riporta The Time of Israel. "Non molleremo finché non saranno restituiti, e questa è responsabilità mia e del gabinetto di guerra", afferma.