La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 455. Lo Stato ebraico ha condotto nuovi raid contro postazioni dell'esercito siriano a sud di Aleppo e nella Striscia, mietendo nuove vittime tra i civili palestinesi. Secondo Axios, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha presentato a Joe Biden diverse opzioni per un potenziale attacco contro impianti nucleari iraniani prima del 20 gennaio in un incontro segreto diverse settimane fa. A Gaza si è registrato un nuovo drammatico decesso: un neonato morto per il freddo, il settimo in pochi giorni. Intanto il capo della polizia di Hamas e il suo vice, Mahmoud Salah e Hussam Shahwan, sono stati uccisi nel raid aereo israeliano che la notte scorsa ha colpito una tendopoli nella zona umanitaria di al-Mawasi, nel sud della Striscia.