Gaza, un altro neonato morto per il freddo: è il settimo in pochi giorni | Il governo siriano riallaccia i contatti con l'Arabia Saudita

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 454. A Gaza si registra un nuovo drammatico decesso: un neonato morto per il freddo, è il settimo in pochi giorni. Proseguono invece i contatti diplomatici della "nuova" Siria: una delegazione del governo è arrivata a Riad, si tratta della prima missione all'estero. Intanto in Israele l'ex ministro della Difesa Gallant ha deciso di dimettersi dalla Knesset. Aerei da guerra francesi hanno bombardato postazioni dello Stato islamico in Siria. Lo ha detto il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu. Caccia francesi e droni Usa "hanno sganciato 7 bombe su due obiettivi militari appartenenti a Daesh". A causa dei continua attacchi israeliani, la situazione nella Striscia è drammatica. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite l'assistenza sanitaria nel territorio palestinese è sull'orlo del collasso a causa degli attacchi israeliani contro gli ospedali della Striscia di Gaza. "Il modello di attacchi mortali di Israele contro e vicino agli ospedali di Gaza, e i combattimenti associati, hanno effetti catastrofici sull'accesso dei palestinesi all'assistenza sanitaria e medica", si legge. Stesso allarme dalla Croce Rossa: "Le ripetute ostilità dentro e attorno agli ospedali hanno distrutto il sistema sanitario nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, esponendo i civili a un rischio inaccettabilmente grave di rimanere senza cure salvavita".