Gaza, colpito da un raid israeliano l'ospedale di Al Wafaa: sette vittime | Morto congelato un altro neonato | Undici morti in un attacco in Siria

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 451. Un raid israeliano ha colpito l'ospedale Al Wafaa nella parte occidentale della Striscia, uccidendo almeno sette persone, mentre almeno 11 sono i morti per un attacco di Tel Aviv a un deposito di munizioni non lontano da Damasco. L'agenzia palestinese Wafa riferisce che un neonato è morto a Gaza a causa del freddo e delle temperature in calo, segnando il quinto decesso in simili circostanze in meno di una settimana. Il fratello gemello è in terapia intensiva. Le forze di Tel Aviv hanno arrestato il direttore dell'ospedale Kamal Adwan, l'ultimo funzionante nel nord di Gaza. La notizia è stata confermata dalla protezione civile locale. L'esercito israeliano ha detto di averlo fermato perché sospettato di essere un terrorista.