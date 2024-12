La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 449. L'Oms ha fatto sapere che l'ultima grande struttura sanitaria nel nord di Gaza, il Kamal Adwan di Beit Lahia, è "fuori servizio" dopo i raid e l'irruzione dell'esercito israeliano. Almeno 50 palestinesi sono stati uccisi giovedì in un attacco aereo israeliano su un edificio di fronte alla sede centrale dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza, tra cui tre membri del personale medico e operatori. Hamas ha respinto le accuse secondo cui alcuni suoi miliziani erano presenti all'interno dell'ospedale Kamal Adwan. Intanto i ribelli Houthi hanno accusato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per i raid che hanno colpito la capitale yemenita, Sanaa.