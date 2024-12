"Israele ha arrestato il direttore dell'ospedale di Gaza Nord" | Idf: era un agente di Hamas

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 450. Le forze israeliane hanno arrestato il direttore dell'ultimo ospedale principale funzionante nel nord di Gaza, nell'ambito dell'operazione militare in corso nell'area. Lo affermano funzionari della Sanità palestinese. "Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell'ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore, Hossam Abu Safiyeh", ha dichiarato il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, in un comunicato. La notizia dell'arresto è stata confermata anche dalla protezione civile di Gaza. L'esercito israeliano ha detto di aver fermato il direttore, che sarà interrogato perché è sospettato di essere un terrorista. Intanto i ribelli Houthi hanno accusato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna per i raid che hanno colpito la capitale yemenita, Sanaa.