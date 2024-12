Israele: "Il Papa sceglie di ignorare la crudeltà di Hamas" | Yemen, media: su Sanaa raid della coalizione guidata dagli Usa

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che coinvolge Libano, Siria e Iran giunge al giorno 4432. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato al "Wall Street Journal" che non firmerà un accordo per la liberazione degli ostaggi senza aver prima sradicato Hamas da Gaza. Israele: "Il Papa sceglie di ignorare la crudeltà di Hamas": così il ministero degli Esteri israeliano replica al Pontefice che aveva condannato gli attacchi aerei israeliani a Gaza. Sempre il Papa: "Non hanno fatto entrare il Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, a Gaza", ma l'ambasciata israeliana alla Santa Sede smentisce. Sul fronte siriano, gli Stati Uniti giudicano positivamente l'incontro con Al Jolani e tolgono la taglia sulla sua testa. Yemen, cacciabombardieri statunitensi e britannici hanno colpito diverse aree nella capitale Sanaa. Ne dà notizia il sito del quotidiano israeliano Haaretz. Le autorità israeliane avevano riferito di 23 feriti a causa di un missile lanciato dallo Yemen.