Siria, gli Usa incontrano Al Jolani: "Segnali positivi" | Ucciso in un raid un leader dell'Isis

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 442. Gli Stati Uniti giudicano positivamente l'incontro con Al Jolani e tolgono la taglia sulla sua testa. Intanto il capo dei ribelli che hanno deposto Assad, afferma in un'intervista che "sarà il popolo siriano a decidere del suo futuro, non i Parsi stranieri", rispondendo a una domanda sulla possibilità di creare "uno Stato islamico" in Siria. Riaperto l'aeroporto di Damasco, da dove è decollato, alla volta di Aleppo, il primo volo dalla caduta del presidente Bashar Al Assad. Un'Ong siriana: "100mila corpi in una fossa comune vicino a Damasco". Nella Striscia altre otto persone sono rimaste uccise da un raid israeliano nel campo profughi di Nuseirat.