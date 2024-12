La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 436. Hamas: "Se Trump riesce a impedire che Netanyahu blocchi l'accordo, possibile tregua prima della fine dell'anno". La Russia riduce la sua decennale presenza militare diretta in Siria. Mosca ha infatti annunciato il ritiro dal nord del Paese, al confine con la Turchia, e dalle regioni montagnose della costa, mantenendo per ora le due basi sul Mediterraneo, quella navale di Tartus e quella aerea di Hmeimim (Latakia). Al Jolani: "In Siria ci saranno le elezioni. Verranno formati comitati e consigli per riesaminare la Costituzione". Ong: "60 attacchi aerei israeliani in Siria in poche ore".