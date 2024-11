La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 419. I governi di Israele e Libano hanno accettato la proposta Usa per un cessate il fuoco. Il governo israeliano ha infatti approvato la tregua con Hezbollah in Libano. Ci sarà un cessate il fuoco di 60 giorni che potrebbe costituire la base di una tregua duratura. Il movimento sciita libanese Hezbollah, alleato con l'Iran, ha rivendicato "la vittoria" su Israele con il cessate il fuoco. Spunta fuori un documento Usa-Israele che contiene clausole segrete sulla cooperazione nei rapporti con l'Iran. Hamas, a sorpresa, afferma: siamo pronti per la tregua a Gaza. Gli aerei israeliani hanno comunque martellato Beirut fino allo scattare della tregua, sganciando bombe anche in zone finora non toccate dai raid. In risposta all'attacco alla capitale, Hezbollah ha lanciato "droni contro un gruppo di obiettivi militari sensibili nella città di Tel Aviv e nei suoi sobborghi". Netanyahu farà ricorso alla Corte penale internazionale a L'Aja contro il mandato d'arresto.