Truppe israeliane entrano in Libano, iniziata l'offensiva via terra | Raid sulla periferia di Beirut | Usa: "Operazioni mirate contro Hezbollah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 361. Le truppe israeliane sono entrate in Libano, coperte da raid aerei. È iniziata la battaglia di terra. Per ora un'operazione "limitata" per distruggere infrastrutture militari di Hezbollah, fanno sapere gli Usa. L'annuncio del passo avanti dell'Idf, ormai atteso, è arrivato dal Dipartimento di Stato americano informato da Israele delle sue intenzioni. I media libanesi hanno riferito poco dopo di colpi di artiglieria vicino ai villaggi frontalieri di Wazzani, Alma el Chaab, Khiyam e Naqura. Colpito in mattinata per la prima volta il centro di Beirut. Ucciso il capo di Hamas nel Paese. Centinaia di migliaia in fuga, caos alle frontiere. Netanyahu invia un messaggio agli iraniani: "La libertà arriverà prima di quanto pensiate". Crosetto: "Militari italiani in Libano sono nei bunker, Unifil non è un obiettivo degli attacchi".