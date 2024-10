Tel Aviv, attacco terroristico a Jaffa: spari sulla folla alla fermata del tram, almeno 8 morti

Terrore a Jaffa, sobborgo di Tel Aviv, teatro di una sparatoria. Nell'attacco terroristico sono morte almeno otto persone, altre nove sono rimaste ferite, quattro in gravissime condizioni. In azione almeno due uomini armati, che avrebbero aperto il fuoco contro persone che si trovavano a una fermata del metrò leggero. Entrambi i terroristi sarebbero stati neutralizzati. La polizia ha smentito la notizia di un secondo attacco terroristico nell'hotel Hasharon di Herzliya, a nord di Tel Aviv. Resta altissima la tensione in Medioriente (QUI LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE).