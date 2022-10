Iran, la protesta di un'anziana: "Dopo 80 anni rimuovo il mio hijab contro chi uccide in nome della religione"

A queste si è unita anche un’80enne, Gohar Eshghi, già nota ai media internazionali perché madre del blogger Sattar Beheshti , ucciso in prigione nel 2012 dopo essere stato arrestato per avere criticato il regime iraniano su Internet. In un video, diventato virale sui social e pubblicato anche dalla Bbc Farsi, la donna si toglie il velo.

"Dopo 80 anni rimuovo il mio hijab perché voi uccidete in nome della religione", dice la donna nel video per poi invitare gli iraniani a non fare i "codardi" e a scendere in piazza contro la Repubblica islamica per i giovani.

Il caso Beheshti -

Sattar Beheshti, all'epoca trentacinquenne, era stato arrestato il 30 ottobre 2012 per avere criticato il regime iraniano su internet. Era stato ritrovato morto nella sua cella il 3 novembre successivo. Nel video, Eshghi tiene in mano una foto del figlio morto 10 anni fa.