Elnaz Rekabi torna in Iran: accolta come eroina dalla folla

Elnaz Rekabi è arrivata all'aeroporto indossando una giacca nera con cappuccio e un cappellino da baseball, ed è stata accolta dai parenti prima di parlare con i media. "A causa della situazione durante la finale della competizione e del fatto che sono stato chiamata per gareggiare quando non me l'aspettavo - ha raccontato - mi sono ritrovata impigliata nella mia attrezzatura tecnica. Per questo non ho fatto attenzione al velo che avrei dovuto indossare".

L'atleta ha quindi sottolineato di essere "tornata in Iran in pace, in perfetta salute e secondo il programma previsto. Mi scuso con il popolo

iraniano per le tensioni che si sono create", aggiungendo quindi che non aveva "alcuna intenzione di abbandonare la nazionale".