Ucraina, anche la Norvegia pronta a inviare F-16 | Pentagono: a ottobre via all'addestramento dei piloti di Kiev

"Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden e l'ho ringraziato per i suoi auguri per il Giorno dell'Indipendenza". Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Gli Stati Uniti hanno preso l'iniziativa di mobilitare il sostegno globale per l'Ucraina. Questa leadership cruciale ha reso possibile la nostra lotta e ha piegato l'arco della storia verso il bene", ha aggiunto. "Insieme, dimostriamo che vale la pena lottare per la libertà e l'indipendenza. Ringrazio il presidente Biden, il Congresso degli Stati Uniti e tutti gli americani per questo. Potete contare sull'Ucraina per proteggere i nostri valori condivisi", ha concluso.