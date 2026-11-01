Un appello affinché l'operazione Oleshky non resti un'eccezione è stato espresso da papa Leone XIV che si era speso per la tregua sia con Putin che con Zelensky in due telefonate durante la sua convalescenza: "Auspico che la collaborazione tra le parti che ha reso possibile questo doveroso gesto di umanità faccia crescere la volontà di dialogo e porti a nuove iniziative concrete di pace", ha detto il pontefice durante l'Angelus. Il papa nel suo messaggio menziona anche una "volontà di dialogo" che resta tuttavia al momento solo una speranza, perché tra Mosca e Kiev i messaggi a distanza sono continui ma di dialogo non c'è traccia: le posizioni restano per ciascuno invariate. Accade quando il Cremlino sottolinea che Putin non si è mai rifiutato di parlare con Zelensky, ribadendo ancora una volta che, se il leader ucraino desidera parlare di persona con il presidente russo, è il benvenuto a Mosca. Dal canto suo Zelensky non perde occasione di rilanciare l'ipotesi di un faccia a faccia: e all'indomani del suo viaggio a Istanbul, si è detto pronto a incontrare Putin anche in Turchia nella speranza che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, faciliti i negoziati.