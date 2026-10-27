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Melania Trump: "Iniziato il cessate il fuoco nella regione di Kherson"

La first lady ha annunciato l'inizio della tregua su X

27 Ott 2026 - 22:22
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© Da X

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Sceglie X - e non il social del marito, Truth -, Melania Trump, per annunciare l'inizio del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina nella regione di Kherson. "Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia è entrato in vigore alle 4:00 del mattino, ora di Mosca, del 27 ottobre 2026. La data è stata anticipata di due giorni rispetto al previsto per garantire la sicurezza dei civili e facilitare la consegna di aiuti umanitari essenziali", spiega la first lady. "L’area geografica interessata dal cessate il fuoco è stata estesa oltre Oleshky, nella regione di Kherson, per garantire un passaggio sicuro ai convogli umanitari. Lo ha confermato il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore congiunto delle Forze Armate russe".

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Nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump aveva sottolineato come questa tregua fosse stata raggiunta proprio grazie alla mediazione della moglie. Ma nei commenti al post, sono già arrivate le prime polemiche: "È grazie a Papa Leone, non a te, che è stato raggiunto questo traguardo", ha scritto un utente. "Fregano pure il Papa", si legge in un altro commento.

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