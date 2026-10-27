Melania Trump: "Iniziato il cessate il fuoco nella regione di Kherson"

Sceglie X - e non il social del marito, Truth -, Melania Trump, per annunciare l'inizio del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina nella regione di Kherson. "Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia è entrato in vigore alle 4:00 del mattino, ora di Mosca, del 27 ottobre 2026. La data è stata anticipata di due giorni rispetto al previsto per garantire la sicurezza dei civili e facilitare la consegna di aiuti umanitari essenziali", spiega la first lady. "L’area geografica interessata dal cessate il fuoco è stata estesa oltre Oleshky, nella regione di Kherson, per garantire un passaggio sicuro ai convogli umanitari. Lo ha confermato il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore congiunto delle Forze Armate russe".