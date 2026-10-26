Nuovo procedimento giudiziario

Usa, l'ex capo dell'Fbi James Comey incriminato per la terza volta: avrebbe divulgato un documento riservato

L'ex capo dell'Fbi deve rispondere anche di un altro procedimento per presunte minacce a Trump

26 Ott 2026 - 23:07
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© ansa

© ansa

L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato per la terza volta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, con una nuova accusa relativa alla presunta divulgazione di un documento riservato sulla sicurezza nazionale. A riportarlo è la Cnn, sulla base degli atti giudiziari resi pubblici lunedì 26 ottobre. Secondo quanto emerge dal fascicolo, Comey avrebbe trasmesso il documento nell'ottobre del 2016, quando era ancora alla guida del Federal Bureau of Investigation. Le accuse sono state formalizzate il 5 ottobre presso la Corte distrettuale di Washington Dc, a circa dieci anni dai fatti contestati, ma la documentazione è diventata pubblica soltanto ora.

Google Preferred Site

Il nuovo procedimento si aggiunge a un'altra vicenda giudiziaria che coinvolge l'ex capo dell'Fbi: Comey deve rispondere anche di un'accusa penale nella Carolina del Nord, dove gli viene contestato di aver presumibilmente minacciato il presidente Donald Trump attraverso un messaggio pubblicato sui social media. Un precedente procedimento nei suoi confronti è stato invece archiviato. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
stati uniti
james comey

Sullo stesso tema