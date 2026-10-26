Usa, l'ex capo dell'Fbi James Comey incriminato per la terza volta: avrebbe divulgato un documento riservato

L'ex direttore dell'Fbi James Comey è stato incriminato per la terza volta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, con una nuova accusa relativa alla presunta divulgazione di un documento riservato sulla sicurezza nazionale. A riportarlo è la Cnn, sulla base degli atti giudiziari resi pubblici lunedì 26 ottobre. Secondo quanto emerge dal fascicolo, Comey avrebbe trasmesso il documento nell'ottobre del 2016, quando era ancora alla guida del Federal Bureau of Investigation. Le accuse sono state formalizzate il 5 ottobre presso la Corte distrettuale di Washington Dc, a circa dieci anni dai fatti contestati, ma la documentazione è diventata pubblica soltanto ora.