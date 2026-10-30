Ucraina, media: Zelensky ha sospeso i raid sulle raffinerie russe su richiesta di Trump | Missili su Kiev, un morto

A rivelare l'efficacia delle pressioni di Donald Trump su Kiev è stato il Wall Street Journal. In particolare, il 20 ottobre, durante l'incontro a Oslo con Zelensky, il genero e inviato del presidente Jared Kushner avrebbe chiesto al leader ucraino di sospendere tutti gli attacchi per 30 giorni "dimostrando riconoscenza per gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti". Secondo fonti statunitensi, il colloquio sarebbe stato particolarmente teso. Pochi giorni prima, infatti, il tycoon aveva spiegato che l'accordo sul diesel tra Usa e Russia era stato siglato dopo che Zelensky aveva ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio di Mosca, a cui Trump attribuiva la responsabilità per il rincaro dei carburanti. Anche alcuni alleati europei di Kiev avrebbero consigliato al presidente ucraino di tenere conto della sensibilità politica dei prezzi dell'energia negli Stati Uniti in vista delle elezioni di midterm.