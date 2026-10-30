Fino alle midterm
Ucraina, media: Zelensky ha sospeso i raid sulle raffinerie russe su richiesta di Trump | Missili su Kiev, un morto
L'incontro teso con Jared Kushner a Oslo e l'accordo sul diesel con Mosca spingono Kiev alla tregua energetica. Gli Usa volevano una "vittoria diplomatica"
© Afp
Alla fine, dopo settimane di pressioni pubbliche e dopo aver sollevato la Russia di pesantissime sanzioni sulle materie prime energetiche, la Casa Bianca ha convinto Kiev a sospendere ogni attacco contro le raffinerie russe. Almeno temporaneamente. La decisione sarebbe stata presa già verso la metà di ottobre e dovrebbe rimanere valida almeno fino al termine delle elezioni di midterm americane, che si terranno martedì 3 novembre. Al momento, il presidente Volodymyr Zelensky non ha annunciato formalmente la sospensione, ma l'ha fatta intendere dichiarando che l'esercito ha "adottato un atteggiamento più prudente". L'ultima operazione ucraina contro un'infrastruttura petrolifera russa risale al 20 ottobre, quando è stata colpita una stazione di pompaggio dell'oleodotto Druzhba nella regione di Tambov.
Le pressioni di Trump e i consigli dall'Ue
A rivelare l'efficacia delle pressioni di Donald Trump su Kiev è stato il Wall Street Journal. In particolare, il 20 ottobre, durante l'incontro a Oslo con Zelensky, il genero e inviato del presidente Jared Kushner avrebbe chiesto al leader ucraino di sospendere tutti gli attacchi per 30 giorni "dimostrando riconoscenza per gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti". Secondo fonti statunitensi, il colloquio sarebbe stato particolarmente teso. Pochi giorni prima, infatti, il tycoon aveva spiegato che l'accordo sul diesel tra Usa e Russia era stato siglato dopo che Zelensky aveva ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio di Mosca, a cui Trump attribuiva la responsabilità per il rincaro dei carburanti. Anche alcuni alleati europei di Kiev avrebbero consigliato al presidente ucraino di tenere conto della sensibilità politica dei prezzi dell'energia negli Stati Uniti in vista delle elezioni di midterm.
Raid missilistico su Kiev, almeno un morto
Intanto non si interrompono i martellanti attacchi russi in territorio ucraino. Secondo quanto riferito da Rbc-Ukraine, nella serata di giovedì un nuovo attacco missilistico contro Kiev ha causato la morte di una persona. L'attacco, condotto con missili balistici, ha provocato un incendio in alcuni magazzini, la caduta di frammenti di razzi nel cortile di un complesso residenziale e il danneggiamento di un'abitazione.